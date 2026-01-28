Er löst den langjährigen Regierungschef Haseloff ab, der nach rund 15 Jahren an der Spitze der Landesregierung seinen Rücktritt erklärt hatte. Die Koalitionspartner der CDU, SPD und FDP, haben angekündigt, die Wahl von Schulze zu unterstützen. Die Koalition verfügt im Landtag in Magdeburg über eine Mehrheit von sieben Sitzen.
Der bisherige Wirtschaftsminister Schulze ist der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im September. Zuletzt lag die AfD in Umfragen deutlich vor den anderen Parteien.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.