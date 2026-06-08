Bundesumweltminister Schneider will bei der UNO-Klimakonfernez in Bonn darauf drängen, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Vor einer heute in Bonn beginnenden Konferenz sagte der SPD-Politiker, während weltweit Konflikte zunähmen, arbeite die UNO weiter an gemeinsamen Antworten auf die Klimakrise. Das sei keine Selbstverständlichkeit. Die Vereinten Nationen blieben der zentrale Ort, an dem globale Herausforderungen angegangen würden. Deutschland werde sich bei den Gesprächen in Bonn dafür einsetzen, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Die zehntägige Konferenz in Bonn dient der Vorbereitung der nächsten UNO-Klimakonferenz im November im türkischen Antalya. Themen sind unter anderem die Senkung der Treibhausgasemissionen und die internationale Klimafinanzierung. Bonn ist der Sitz des UNO-Klimasekretariats, das die internationale Klimapolitik koordiniert. Für die Konferenz sind mehr als 6.500 Teilnehmer aus 186 Ländern angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.