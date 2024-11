Frankreichs Präsident Macron (M) und seine Frau Brigitte schauen sich restaurierte Bereiche der Kathedrale Notre Dame in Paris an. (AP / Christophe Petit Tesson)

Erstmals bekam so auch die Öffentlichkeit einen Einblick in das gotische Gotteshaus, das von Grund auf gereinigt und restauriert wurde. Macron bedankte sich im Rahmen des gut zweistündigen Besuchs bei den zahlreichen Handwerkerinnen und Handwerkern, die an den Arbeiten beteiligt waren. "Sie haben mit ganzen Herzen dafür gearbeitet", sagte der Präsident. Ganz Frankreich könne stolz darauf sein.

Kölner Dombauhütte restaurierte Buntglasfenster

Als einzige ausländische Werkstatt hat die Kölner Dombauhütte vier große Buntglasfenster restauriert. "Dank großartiger Handwerkskunst und tiefer Liebe zum Detail konnte Nordrhein-Westfalen einen kleinen, aber sicher wichtigen Beitrag leisten", sagte Ministerpräsident Wüst. Die Spenden aus Deutschland seien "gelebte europäische Solidarität" und stünden "für die tiefe deutsch-französische Freundschaft", betonte der CDU-Politiker.

Macron schaute sich auch den Dachstuhl an, der teils mit mittelalterlichen Handwerksmethoden und Werkzeugen originalgetreu wieder aufgebaut worden war. Dazu wurden mehr als 1.000 Eichen aus dem ganzen Land verarbeitet.

Im Zuge von Renovierungsarbeiten war Mitte April 2019 auf dem Dach von Notre-Dame ein Feuer ausgebrochen. Es zerstörte Dächer und Dachstuhl, Teile der Gewölbe sowie den Vierungsturm. Die Wiedereröffnung der Kathedrale ist für den 7. und 8. Dezember geplant.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.