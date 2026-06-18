Sieben Behälter

Das teilte die Gesellschaft für Nuklear-Service mit, die für die Abwicklung zuständig war. Die sieben Castor-Behälter bleiben demnach in Brokdorf, bis es in Deutschland einen Ort für die Endlagerung gibt. Die Behälter waren mit dem Schiff von Großbritannien zum Hafen von Brunsbüttel gebracht worden. Dort wurden sie auf Spezial-Laster verladen. Das Zwischenlager Brokdorf befindet sich auf dem Gelände des gleichnamigen, ehemaligen Atomkraftwerks. Deutschland hat sich völkerrechtlich zur Rücknahme des Mülls verpflichtet, der bei der Aufbereitung von deutschen Brennelementen in Sellafield entstanden war.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.