In Bonn wird die kommende Weltklimakonferenz vorbereitet. (IMAGO/Dominik Bund)

Diese findet im November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku statt. Im Vorfeld beraten in Bonn mehr als 6.000 Delegierte darüber, wie die Folgen des Klimawandels finanziert werden können. Die Industrieländer haben zugesagt, die ärmeren Länder jedes Jahr mit Milliardenhilfen zu unterstützen. Derzeit sind aber viele nicht bereit, die Zuwendungen nach 2025 weiter zu erhöhen. Das Treffen in Bonn dauert zehn Tage.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.