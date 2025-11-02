Vorerst wird bei der Lufthansa noch nicht gestreikt. (picture alliance/dpa/Uwe Anspach)

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärte, man werde der Lufthansa im Tarifstreit über die Altersversorgung Zeit für ein verbessertes Angebot geben. Vorläufig sei daher nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

In dem Schreiben wird demnach jedoch nicht präzisiert, bis wann ein neues Angebot vorliegen soll. Eine Lufthansa-Sprecherin teilte mit, man begrüße die Entscheidung der Vereinigung Cockpit, den Dialog fortzusetzen.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 4.800 Piloten und Pilotinnen von Lufthansa und Lufthansa Cargo höhere Beträge zur Betriebsrente. Das Konzernmanagement lehnt das aber als zu kostspielig ab.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.