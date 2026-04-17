Die Lufthansa ist Deutschlands größte Fluggesellschaft. (picture alliance / HMB Media / Joaquim Ferreira)

Die Pilotenvereinigung Cockpit teilte ihren Mitgliedern mit, dass ab Montag Gespräche für eine mögliche Schlichtung führen wolle. Kurzfristig seien keine weiteren Streiks geplant.

Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline in dieser Woche für fünf Tage lahmgelegt. Auch der Ferienflieger Eurowings wurde an zwei Tagen bestreikt. Der Konzern reagierte gestern mit der sofortigen Schließung des Flugbetriebs bei der Cityline. Begründet wurde der Einschnitt zudem mit hohen Kerosinkosten bei der veralteten Flotte des Regionalfliegers.

Heute wurden allein am Drehkreuz Frankfurt erneut rund 650 von 1.300 geplanten Starts und Landungen annulliert, wie der Betreiber Fraport berichtet.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.