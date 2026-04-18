Die Lufthansa ist Deutschlands größte Fluggesellschaft. (picture alliance / HMB Media / Joaquim Ferreira)

Es könne aber noch zu vereinzelten Flugstreichungen und Verspätungen kommen, erklärte eine Sprecherin. Gestern waren allein am Drehkreuz Frankfurt die Hälfte der rund 1.300 geplanten Flüge annulliert worden, wie der Betreiber Fraport berichtet. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte mit, kurzfristig seien keine weiteren Streiks geplant. Man wolle ab Montag Gespräche für eine mögliche Schlichtung führen.

Die Piloten und das Kabinenpersonal hatten die Lufthansa, Lufthansa Cargo und die Cityline in dieser Woche für insgesamt fünf Tage bestreikt. Auch der Ferienflieger Eurowings war an zwei Tagen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.