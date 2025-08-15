Unzulässige Gehaltszulagen

Polizeieinsatz am Landtag in Magdeburg (Christopher Kissmann/dpa)

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete, erwägt das Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP einen Untersuchungsausschuss. Eine breite Mehrheit der Parteien halte die Art des Einsatzes für hochgradig unangemessen, heißt es. Die Problematik liege nicht in den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, sondern in den gewählten martialischen Mitteln zur Beschaffung von Beweisen.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg geht gegen mutmaßlich rechtswidrige Gehaltszulagen für einzelne Abgeordnete von CDU, AfD und SPD vor. Für die Durchsuchungen wurden die betreffenden Fraktionsflure im Landtag von Spezialkräften besetzt. Die Beamten sollen zu einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit gehört haben, die sonst gegen gewalttätige Demonstranten oder organisierte Kriminalität eingesetzt wird.

