Partei von Ministerpräsident Kurti gewinnt die Parlamentswahl im Kosovo. (Vlasov Sulaj/AP/dpa)

Auf sie seien fast 50 Prozent der Stimmen entfallen, teilte die staatliche Wahlkommission nach der Auszählung fast aller Stimmen in der Nacht mit. Mit diesem Ergebnis sind Kurtis Chancen, die politische Blockade im Land zu beenden, deutlich gestiegen.

Hunderte Anhänger von Vetevendosje - deutsch: Selbstbestimmung - versammelten sich vor der Parteizentrale in Pristina, um den Wahlsieg zu feiern. Kurti kündigte an, rasch eine neue Regierung zu bilden.

Die Neuwahl war angesetzt worden, weil Kurtis Partei zwar bei der letzten Wahl im Februar ebenfalls die meisten Stimmen bekam, ihr jedoch keine Regierungsbildung gelang. Die Folge war ein monatelanger politischer Stillstand.

