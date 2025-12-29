Kosovo

Vorgezogene Parlamentswahl: Klarer Sieg für Partei von Ministerpräsident Kurti - Außenministerin Gervalla-Schwarz: "Reformen dringend nötig"

Im Kosovo ist die linksnationalistische Regierungspartei Vetevendosje von Ministerpräsident Kurti deutlich stärkste Kraft geworden. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt sie laut den Angaben der staatlichen Wahlkommission auf knapp 50 Prozent. Mit diesem Ergebnis sind Kurtis Chancen deutlich gestiegen, die politische Blockade im Land zu beenden.