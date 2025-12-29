Hunderte Anhänger von Vetevendosje - zu Deutsch: Selbstbestimmung - versammelten sich vor der Parteizentrale in Pristina, um den Wahlsieg zu feiern. Kurti erklärte, rasch eine neue Regierung bilden zu wollen.
"Gewaltige Herausforderungen"
Die Außenministerin des Kosovo, Gervalla-Schwarz, sagte im Deutschlandfunk, das Land stehe vor gewaltigen Herausforderungen. Reformen seien dringend nötig. Die hohe Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Abwanderung von Fachkräften müssten bekämpft werden. Auch gelte es, korrupte Strukturen vor allem im Justizwesen zu beseitigen, so Gervalla-Schwarz.
