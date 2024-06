Ein Schlauchboot von Greenpeace vor der Bohrplattform. Die Aktivisten haben mit der Besetzung der Plattform gegen die Erdgasförderung in der Nordsee protestiert. (- / Greenpeace / dpa / -)

Das höchste Gericht der Niederlande verhängte in Den Haag einen vorläufigen Baustopp. Deutsche und niederländische Umweltschützer hatten Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt. Sie befürchten Schäden im Naturschutzgebiet Wattenmeer. Bis zur Entscheidung über den Antrag darf die Bohrplattform nicht weitergebaut werden. Das Gericht will in der nächsten Woche darüber verhandeln.

Heute Morgen hatten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace die Plattform besetzt.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.