Sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich werde Trump ohne Rücksicht auf europäische Interessen verhandeln, sagte der AfD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Europa und Deutschland müssten jetzt dringend eigene strategische Interessen identifizieren und umsetzen. - Trump wird heute in China erwartet, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation, darunter die Chefs von Tesla, Apple und Boeing. Es ist Trumps erster China-Besuch seit 2017.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.