Bundestag
Vorsitzender der Deutsch-Chinesischen Parlamentariergruppe rechnet mit weiterer Belastung für transatlantische Beziehungen durch Trumps China-Reise

Der Vorsitzende der Deutsch-Chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Felser, rechnet damit, dass die Reise von US-Präsident Trump nach China die transatlantischen Beziehungen belasten werde.

    Der AfD-Politiker Peter Felser spricht im Deutschen Bundestag.
    Der AfD-Politiker Peter Felser. (Archivbild) (IMAGO/dts Nachrichtenagentur)
    Sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich werde Trump ohne Rücksicht auf europäische Interessen verhandeln, sagte der AfD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Europa und Deutschland müssten jetzt dringend eigene strategische Interessen identifizieren und umsetzen. - Trump wird heute in China erwartet, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation, darunter die Chefs von Tesla, Apple und Boeing. Es ist Trumps erster China-Besuch seit 2017.
    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.