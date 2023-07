Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke. (Wolfgang Kumm / dpa / Wolfgang Kumm)

Kopelke sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von "kriminellen Aktionen" und "penetranter Rücksichtslosigkeit" der Gruppe, mit der sie die Menschen gegen sich aufbringe. Der zunehmende Fanatismus der Klimaaktivisten führe bei der Polizei zu großer Besorgnis. Mit Blick auf Medienberichte über einzelne Polizeibedienstete, die sich bei der "Letzten Generation" beteiligten, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende, ein solches Engagement sei hochproblematisch. Er rechne mit dienstrechtlichen Konsequenzen.

Mitglieder der "Letzten Generation" hatten gestern erneut den Straßenverkehr in mehreren deutschen Städten blockiert. Am Donnerstag hatte die Gruppierung die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg zeitweise lahmgelegt.

