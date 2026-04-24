Der Tankrabatt steht in der Kritik. (imago / Kirchner-Media / Christopher Neundorf)

Er sagte der Rheinischen Post, die Senkung sei das falsche Instrument. Die Entlastung falle bei denen am höchsten aus, die sie am wenigsten brauchten. Direktzahlungen an einkommensschwache Haushalte wären treffsicherer und würden die Preissignale nicht verzerren.

Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Gremium. Es berät die Bundesregierung und das Parlament unter anderem in den Bereichen der Wettbewerbspolitik und der Regulierung.

Neben der Senkung der Energiesteuer entscheidet der Bundestag heute auch über die sogenannte Entlastungsprämie in Höhe von eintausend Euro. Die Bundesregierung hatte die Maßnahmen auf dem Weg gebracht, um Arbeitnehmer wegen der stark gestiegenen Spritpreise zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.