Die Gewalt in Haiti eskaliert - 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince werden von kriminellen Banden kontrolliert. (AFP / CLARENS SIFFROY)

Fünf Tage nach der Vereidigung eines neu geschaffenen Übergangs-Präsidialrats wurde der ehemalige Senatspräsidenten Leblanc Fils zu dessen Vorsitzenden gewählt. Zum neuen Interims-Premierminister des Karibikstaats wurde zudem der frühere Sportminister Bélizaire bestimmt. Die Schaffung des Übergangsrats war im März bei einem Treffen der Karibischen Gemeinschaft Caricom in Jamaika vereinbart worden, seine Mitglieder wurden am vergangenen Donnerstag vereidigt. Das Gremium soll in den nächsten Monaten Regierungs-Aufgaben übernehmen und Wahlen organisieren. Bis spätestens Februar 2026 soll ein neues Staatsoberhaupt ins Amt eingeführt werden.

Haiti leidet seit Jahren unter einer schweren ökonomischen und politischen Krise. Bewaffnete Banden kontrollieren große Teile des Landes und fast das ganze Gebiet der Hauptstadt Port-au-Prince.

