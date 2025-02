Sicherheitskonferenz

US-Präsident Trump hatte behauptet, dass es in München erste Gespräche der USA mit Vertretern Russlands und der Ukraine geben soll. Heusgen sagte dazu im Deutschlandfunk , russische Regierungsvertreter seien nicht akkrediert, dafür aber russische Oppositionelle. Auch habe die Bundesregierung keine Visa ausgestellt. Heusgen schloss aber nicht aus, dass Russland auf anderen Wegen Vertreter nach Deutschland entsenden könnte. Der ukrainische Präsidentenberater Lytwyn sagte in Kiew, Gespräche mit der russischen Seite seien in München nicht vorgesehen.