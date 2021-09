Ausgangslage nach der Bundestagswahl

Für die Grünen und die Liberalen ist nach der Wahl fast alles möglich. Grüne und FDP könnten als dritt- und viertplatzierte Parteien der Bundeswahl zum Kanzlermacher werden. Ohne sie ist kaum eine Regierung möglich - und beide wollen mitregieren.

Wahlgewinner SPD hat beide Parteien bereits zu Sondierungsgesprächen eingeladen, um eine mögliche Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne auszuloten. Rechnerisch möglich - aber eher unwahrscheinlich - wäre neben einer Großen Koalition auch noch die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen.

Letztere stand bereits 2017 zur Debatte, scheiterte aber an der FDP und ihrem Chef Christian Lindner. Der ließ ein mögliches Bündnis damals mit den Worten "es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" nach langen Verhandlungen platzen. Die Liberalen entschieden sich für die Opposition und verbauten damit auch den Grünen eine Regierungsbeteiligung. Ein Szenario, das sich möglichst nicht wiederholen soll.

Doch zwischen Grünen und FDP gibt es die wohl größten inhaltlichen Unterschiede bei den Parteien des demokratischen Zentrums - das hat sich schon im Wahlkampf gezeigt. Um auszuloten, ob Kompromisse machbar sind und gemeinsames Regieren möglich ist, treffen sich FDP und Grüne zu Vorsondierungen – ein Novum in Deutschland; zumindest auf Bundesebene. Doch passt Grün und Gelb überhaupt zusammen? Wo gibt es inhaltliche Übereinstimmungen, wo liegen die Knackpunkte bei den beiden Parteien?

Das sind die Schnittmengen von FDP und Grünen

Außenpolitik: Kritische Haltung gegenüber China und Russland

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und FDP-Chef Lindner sind sich einig: Deutschland muss gegenüber China und Russland mehr Härte zeigen. Beide bekräftigten in Zukunft die angespannte Menschenrechtslage in China stärker ansprechen zu wollen. Kritisch sehen beide das EU-Investitionsabkommen mit Peking.

Gesellschaft: Selbstbestimmung und geschlechtliche Identität stärken

Gesellschaftspolitisch liegen die Parteien nahe beieinander. Sowohl FDP als auch Grüne wollen die Abschaffung des Paragrafen 219a, der Informationen über Schwangerschaftsabbrüche stark einschränkt. Körperliche Selbstbestimmungsrechte sowie geschlechtliche Identität sind für beide Parteien wichtige Themen. So fordern die Grünen u.a, dass das veraltete Transsexuellengesetz abgeschafft werden muss.

Klimaschutz: Emissionshandel als wirksames Instrument für Dekarbonisierung

Den Emissionshandel sehen beide Parteien als wirksames Instrument für die Dekarbonisierung. Die Grünen fordern, dass die anstehende Reform des EU-Emissionshandels (ETS) eine deutliche Reduzierung von Zertifikaten beinhalten muss. Außerdem wollen sie einen Preis festlegen - im Raum steht ein nationaler CO2-Mindestpreis von 60 Euro. Die FDP möchte hingegen den Handel auf alle Sektoren ausweiten und einen Preis, der sich am Markt bildet. Einig sind sich beide Parteien aber darin: Die Einnahmen sollen an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben werden, unter anderem durch ein "Energiegeld" (Grüne) bzw. eine Klimadividende (FDP).

Bildung: Elternunabhängige BAföG-Leistungen

Auch beim Thema BAföG liegen die Position von FDP und Grüne nahe beieinander. Beide sprechen sich dafür aus, BAföG-Leistungen vom Einkommen der Eltern zu entkoppeln. Die Liberalen stellen sich ein Grundbetrag von 200 Euro vor, diesen sollen alle Studierenden bekommen. 200 Euro mehr erhält, wer sich ehrenamtlich engagiert oder neben dem Studium jobbt. Zusätzlich dazu will die FDP zinsfreie Darlehen ermöglichen, die bei gutem Einkommen nach dem Studium zurückgezahlt werden. Auch die Grünen wollen das BAföG zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Azubis machen. Diese besteht aus Garantiebetrag und dem Bedarfszuschuss. Nach dem Willen der Grünen sollen alle Studierenden und Auszubildenden bis zum 25. Geburtstage einen Garantiebetrag von monatlich 290 Euro erhalten. Zudem sprechen sie sich dafür aus, Studien- und Verwaltungsgebühren an staatlichen Hochschulen zu streichen.

Das sind die Knackpunkte zwischen FPD und Grünen

Knackpunkt: Steuer- und Finanzpolitik

Die FDP lehnt Steuererhöhungen konsequent ab, will vor allem Unternehmen eher entlasten. Die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ist für die Freien Demokraten indiskutabel, ebenso eine Verschärfung der Einkommenssteuer.

FDP will an Schuldenbremse festhalten - Grüne wollen Reform

Einen erheblichen Dissens gibt es auch bei der Frage der Schuldenbremse. Die FDP will auf jeden Fall an ihr festhalten. Die Grünen wollen die Schuldenbremse reformieren. Sie stehen für eine eher großzügigere Schuldenpolitik, um vor allem Investitionen in den Klimaschutz zu fördern.

FDP setzt auf privates Kapital - Grüne auf kreditfinanzierte Investitionsinitiative

Die FDP setzt dagegen auf die Mobilisierung von privatem Kapital. Allerdings geben die Liberalen keine Auskünfte darüber, wie beispielsweise der Modernisierungsstau in deutschen Schulen gelöst werden muss. Auch öffentliche Gebäude müssen energetisch saniert werden, um die deutschen Klimaziele zu erreichen.

FDP-Chef Lindner hat aber bereits einen Ausweg skizziert: Um Geld für Investitionen frei zu machen und damit auch Ideen der Grünen umsetzen zu können, will er die deutschen Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Als Beispiel nannte er beim Parteitag Mitte September die Förderprämien für Elektroautos, die er abschaffen möchte. Die deutsche Autoindustrie stehe wirtschaftlich so gut da, dass derartige Förderprogramme nicht mehr nötig seien, so Lindners Sicht.

Knackpunkt: Mobilität

Grünen wollen Verbrennungsmotoren-Verbot - FDP setzt auf Innovation

Die Grünen wollen die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2030 verbieten. Die FDP sieht die Fokussierung auf Elektromobilität im Individualverkehr sehr kritisch und möchte auch andere Technologien im Spiel halten, etwa Wasserstoff. Außerdem möchten die Freien Demokraten durch die Förderung synthetischer Kraftstoffe weiterhin den Einsatz von Verbrennungsmotoren ermöglichen und lehnen deren Verbot ab.

