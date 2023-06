Partei "Die Linke"

Sahra Wagenknecht gerät wegen ihrer Pläne zur möglichen Gründung einer eigenen Partei bei der Linken zunehmend in die Kritik (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Martin Schutt)

Gleiches verlangte der Vorstand von den Mitstreitern der Politikerin. In dem Beschluss heißt es, es sei ein Gebot des politischen Anstands und der Fairness gegenüber den Mitgliedern der Partei, dass diejenigen, die sich am Projekt einer konkurrierenden Partei beteiligten, ihre Mandate zurückgäben. - Die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht hatte gestern bekräftigt, dass sie bis zum Jahresende über die Gründung einer eigenen Partei entscheiden will.

