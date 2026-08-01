Deutsche Bahn

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla (Archivbild) (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Die Leistungskultur der Vergangenheit sei für die Performance nicht ausreichend gewesen, sagte sie der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Verantwortung sei zu oft hin- und hergeschoben worden zwischen der zentralen Verwaltung und der operativen Ebene vor Ort. Das sei am Ende so etwas wie organisierte Verantwortungslosigkeit gewesen, meinte Palla. Im Management seien auch bei mehrfachen Zielverfehlungen kaum Konsequenzen gezogen worden.

Von ihrer Kritik nahm sie ausdrücklich bestimmte Bereiche aus. Palla betonte, die Zugbegleiter, Lokführer, Fahrdienstleiter, Gleisarbeiter, Disponenten und alle, die jeden Tag mit einer unbefriedigenden Situation kämpften und viel improvisieren müssten, seien ihre Helden, die die Eisenbahn am Laufen hielten.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.