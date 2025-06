Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Eine Verpflichtung werde aus pädagogischen Gründen für nicht sinnvoll erachtet, erklärte das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Lehrkräfte sollten selbst entscheiden, welches Unterrichtsformat mit Blick auf ihre konkrete Schulklasse am geeignetsten sei. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Bildungsministeriums. Eine in den Unterricht eingebettete Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus sei zielführender als ein isolierter Pflichttermin. Die CDU-Politikerin Prien hatte die Idee verpflichtender Besuche von Konzentrationslagern in der vergangenen Woche ins Gespräch gebracht.

Schulbesuche in KZ-Gedenkstätten sind bereits in Bayern und im Saarland verpflichtend. In Hamburg hat sich die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ebenfalls darauf verständigt.

