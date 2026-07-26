Die Vorhersage:
Nachts bewölkt, vor allem in der Nordhälfte Schauer und Gewitter, später nach Osten abziehend. Auch im Südosten Schauer. Sonst meist trocken. Tiefstwerte 20 bis 11 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Nordwesten und Osten einzelne Schauer. Im Südwesten zunehmend sonnig. Temperaturen im Norden 18 bis 23 und im Rest des Landes 23 bis 29 Grad.
Nachts bewölkt, vor allem in der Nordhälfte Schauer und Gewitter, später nach Osten abziehend. Auch im Südosten Schauer. Sonst meist trocken. Tiefstwerte 20 bis 11 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Nordwesten und Osten einzelne Schauer. Im Südwesten zunehmend sonnig. Temperaturen im Norden 18 bis 23 und im Rest des Landes 23 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder mit etwas Regen. Sonst viel Sonne. 20 bis 33 Grad.
Am Dienstag im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder mit etwas Regen. Sonst viel Sonne. 20 bis 33 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.