Die Vorsitzende der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete die südafrikanische Richterin Navi Pillay (AFP / FABRICE COFFRINI)

Konkret seien das Tötungen und das Verursachen schwerer körperlicher oder seelischer Schäden. Hinzu kämen die vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf vollständige oder teilweise Zerstörung der Bevölkerung abzielten, sowie Maßnahmen zum Verhindern von Geburten. Aus Erklärungen von Behörden sowie aus Verhaltensmustern der Sicherheitskräfte gehe hervor, dass Genozidhandlungen mit Absicht begangen würden.

Israels Regierung verurteilte den Bericht als skandalös und warf Kommissionsmitgliedern antisemitische Haltungen vor. In Israel gibt es aber auch breite Kritik an der Regierung Netanjahu. Menschen werfen dem Premier vor, das Land für sein eigenes politisches Überleben zu opfern.

Die EU-Kommission will heute Sanktionen gegen Israel vorschlagen. Vorgesehen sind nach Angaben der Behörde Sanktionen gegen gewalttätige Siedler und extremistische Minister sowie eine Aussetzung des handelsbezogenen Teils des EU-Israel-Assoziierungsabkommens. Ob die EU-Mitgliedstaaten die Schritte mittragen, ist offen. Bereits seit Juli stockt ein Vorschlag, israelische Unternehmen vom EU-Forschungsprogramm "Horizon" auszuschließen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.