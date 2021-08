Vergewaltigung in vier Fällen, drei Mal im Oktober vergangenen Jahres, einmal im August dieses Jahres sowie sexuelle Belästigung im Januar, lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Benjamin Mendy. Die Taten soll Mendy hauptsächlich in seiner Wohnung in England verübt haben. Eines der Opfer soll minderjährig gewesen sein. Der französische Nationalspieler bleibt in U-Haft. Bei der letzten Tat war er nur vorläufig auf freiem Fuß.

Keine weitere Stellungnahme von Manchester City

Sein Verein Manchester City hat Mendy umgehend suspendiert. Die Angelegenheit sei Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens und der Klub könne daher keine weiteren Stellungnahmen abgeben, bis dieses Verfahren abgeschlossen sei, so die Reaktion des Vereins.

Mendy sorgte bereits für Schlagzeilen

Seit 2017 spielt der Verteidiger bei City, umgerechnet 60 Millionen Euro hatte City für den verletzungsgeplagten Spieler gezahlt, der in vier Spielzeiten gerade einmal auf 75 Einsätze kam. Mendy hatte letztes Jahr bereits für Schlagzeilen gesorgt, als er einen 500.000 Euro teuren Lamborghini ohne Führerschein und Versicherung fuhr. Damals kam er mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro davon.