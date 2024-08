Die US-Demokraten unterstützen die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris mit breiter Mehrheit. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Stephanie Scarbrough)

Nach offiziellen Angaben votierten bei einer parteiinternen Online-Abstimmung 99 Prozent der rund 4.500 Delegierten für sie. Harris war die einzige Anwärterin. Ihre Nominierung muss jetzt noch von den Führungsgremien der Partei formal besiegelt werden. Heute will Harris bekanntgeben, wer als Vizepräsidenten-Kandidat an ihrer Seite in den Wahlkampf zieht.

Der Parteitag der Demokraten in Chicago steht vom 19. bis 22. August an. Dort sollte Harris' Nominierung ursprünglich stattfinden. Die Partei zog sie jedoch wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in einigen Bundesstaaten vor. Über eine Online-Plattform konnten die Parteitagsdelegierten seit Donnerstag ihre Stimme abgeben. Zwar erreichte Harris bereits kurz darauf die Mehrheit, die Abstimmung lief aber noch bis gestern Abend.

Harris war erst vor kurzem nach dem Ausstieg von US-Präsident Biden als Kandidatin nachgerückt. Biden war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner geistigen Frische in der eigenen Partei stark unter Druck geraten und schließlich den zahlreichen Rückzugsforderungen nachgekommen.

