Der Thüringer Landtag in Erfurt (Hannes P. Albert/dpa)

Rund 3.400 Mitglieder waren aufgerufen, sich an der Online-Abstimmung zu beteiligen. Der SPD-Landesvorstand wird das Ergebnis voraussichtlich am späten Nachmittag bekanntgeben. CDU und BSW haben auf Parteitagen bereits zugestimmt. Im Fall eines positiven Votums der Sozialdemokraten will sich der CDU-Landesvorsitzende Voigt am Donnerstag im Landtag in Erfurt zur Wahl als Ministerpräsident stellen.

Bei der Landtagswahl war die AfD mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit jedoch ausgeschlossen. AfD und Linke kommen zusammen auf 44 der 88 Sitze im Landtag, ebenso wie die angestrebte Regierungskoalition von CDU, BSW und SPD.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.