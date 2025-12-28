Das Institut für Geophysik und Vulkanologie teilte mit, es gebe Dutzende Meter hohe Lavafontänen. Zudem stoße der Ätna fortlaufend Asche aus. Inzwischen bewege sich ein knapp zwei Kilometer langer Lavastrom ostwärts.
Den Angaben zufolge wurde für den Flugverkehr die höchste Warnstufe ausgerufen. Der internationale Flughafen von Catania blieb aber zunächst geöffnet. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.