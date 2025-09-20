Es gab mehrere Eruptionen. Bei der stärksten spuckte der Vulkan eine Aschewolke sechs Kilometer hoch in den Himmel, wie das Vulkanologische Institut des südostasiatischen Landes mitteilte. Die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus: Sie warnten vor schnell fließenden Lawinen aus Wasser, Asche und Geröll.
Der Lewotobi Laki-Laki war in den vergangenen Monaten bereits mehrere Male ausgebrochen. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.