Indonesien
Vulkan auf Insel Flores erneut ausgebrochen - höchste Warnstufe

Auf der indonesischen Insel Flores ist erneut der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ausgebrochen.

    Das Bild zeigt den Kegel des Vulkans in der Nacht aus großer Ferne . Eine schwarze Aschewolke steigt hoch in den Himmel, und glühende Lava rinnt die Hänge hinunter.
    Ausbruch des Lewotobi Laki-Laki (Archivbild vom vergangenen Mai - zur aktuellen Meldung lag zunächst kein Bildmaterial vor). ( Geological Agency/dpa)
    Es gab mehrere Eruptionen. Bei der stärksten spuckte der Vulkan eine Aschewolke sechs Kilometer hoch in den Himmel, wie das Vulkanologische Institut des südostasiatischen Landes mitteilte. Die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus: Sie warnten vor schnell fließenden Lawinen aus Wasser, Asche und Geröll.
    Der Lewotobi Laki-Laki war in den vergangenen Monaten bereits mehrere Male ausgebrochen. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.
