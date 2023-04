Der Ausbruch eines russischen Vulkans in der Region Kamtschatka hat den stärksten Ascheregen der letzten 60 Jahre verursacht. Auch der Flugverkehr ist beeinträchtigt. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Ust Kamchatsk District Informati)

Die russische Vulkanbeobachtungsstelle KVERT gab die Alarmstufe Rot heraus. Die Asche in der Atmosphäre könnte den Piloten die Sicht nehmen, hieß es zur Begründung. Der Ausbruch verursachte den stärksten Ascheregen in der Region seit 60 Jahren. - An der russischen Halbinsel entlang liegt die Hauptflugroute zwischen den USA und Japan.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.