Zollstreit

Entsprechend äußerte sich ein Rechtsbeistand des deutschen Autoherstellers vor einem Gericht in Mumbai. Die Regierung in Neu-Delhi verlangt von VW 2,8 Milliarden US-Dollar an Zöllen und Strafen. Die Behörden werfen dem Konzern vor, zu wenig Einfuhrabgaben gezahlt zu haben. So soll das Unternehmen Fahrzeuge nahezu vollständig zerlegt, die Teile importiert und in Indien wieder montiert haben. Indien erhebt auf importierte Autos einen Zoll von 30 bis 35 Prozent, auf Einzelteile jedoch nur von fünf bis 15 Prozent. VW hatte gegen den Bescheid Klage eingereicht.

Die Vorgänge reichen bis zu zwölf Jahre zurück. Verantwortlich für das Geschäft in Indien ist die Konzerntochter Skoda.

