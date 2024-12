Am Montag fand ein Warnstreik an den deutschen VW-Standorten statt. (Julian Stratenschulte / dpa Pool / d / Julian Stratenschulte)

Dort soll Konzernchef Blume den Unternehmensbericht vorstellen. Auch Bundesarbeitsminister Heil ist zu der Versammlung eingeladen und will eine Rede halten. Der VW-Betriebsrat rechnet mit einem enormen Interesse der Belegschaft.

Die Gewerkschaft IG Metall zeigte sich zufrieden mit den Protestaktionen gegen die Sparpläne des Autobauers. Die Streiks am Montag, an denen rund 100.000 Beschäftigte an neun VW-Standorten teilgenommen hätten, seien der wuchtige Aufschlag eines Protestwinters gewesen, sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger. Die Tarifverhandlungen werden am Montag fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.