Am Montag fand ein Warnstreik an den deutschen VW-Standorten statt.

Konzernchef Blume will den Unternehmensbericht vorstellen. Auch Bundesarbeitsminister Heil ist auf Einladung des Betriebsrates dabei und will eine Rede halten.

Am Montag hatten nach Angaben der IG Metall rund 100.000 Beschäftigte an neun VW-Standorten die Arbeit niedergelegt. Viele traten für zwei Stunden in den Warnstreik. VW will die Löhne um zehn Prozent kürzen. Außerdem stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. Die Tarifverhandlungen werden am Montag fortgesetzt.

