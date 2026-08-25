Betriebsversammlung in Wolfsburg

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG (Johannes Neudecker/dpa)

Blume betonte zugleich, ein Aus für vier deutsche VW-Werke sei keine beschlossene Sache. Blume hatte zuletzt einen zusätzlichen Abbau von rund 50.000 Stellen ins Gespräch gebracht.

Cavallo sieht Vertrauen beschädigt

Betriebsratschefin Cavallo kritisierte Blume nach dessen Ansprache. Das Vertrauen sei beschädigt, sagte sie laut Teilnehmerkreisen. Mit einem Vorstandsvorsitzenden, der seinen Leuten nicht sage, was Sache sei, lasse sich nicht arbeiten. Teilnehmern zufolge reagierten die mehr als 10.000 VW-Mitarbeiter in und vor der Halle mit Pfiffen.

Weitere Betriebsversammlungen geplant

In den kommenden Tagen sind weitere Betriebsversammlungen an acht VW-Standorten geplant. Niedersachsens Ministerpräsident Lies appellierte an die Konzernleitung, Verantwortung für die Belegschaft zu übernehmen und Werksschließungen zu vermeiden. Bei den Mitarbeitern herrsche eine unglaubliche Verunsicherung, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk . Viele Familien sorgten sich um ihre Zukunft.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.