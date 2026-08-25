Betriebsversammlung in Wolfsburg
VW-Chef Blume: Müssen Kosten senken - Betriebsratschefin Cavallo kritisiert Konzernvorstand

Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Blume, hat bei einer Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg weitere Sparmaßnahmen als notwendig bezeichnet. Der Konzern müsse seine Strukturen konsequent verschlanken, die Kosten senken und die Komplexität reduzieren, sagte Blume.

    Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, spricht vor Journalisten.
    Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG (Johannes Neudecker/dpa)
    Blume betonte zugleich, ein Aus für vier deutsche VW-Werke sei keine beschlossene Sache. Blume hatte zuletzt einen zusätzlichen Abbau von rund 50.000 Stellen ins Gespräch gebracht.

    Cavallo sieht Vertrauen beschädigt

    Betriebsratschefin Cavallo kritisierte Blume nach dessen Ansprache. Das Vertrauen sei beschädigt, sagte sie laut Teilnehmerkreisen. Mit einem Vorstandsvorsitzenden, der seinen Leuten nicht sage, was Sache sei, lasse sich nicht arbeiten. Teilnehmern zufolge reagierten die mehr als 10.000 VW-Mitarbeiter in und vor der Halle mit Pfiffen.

    Weitere Betriebsversammlungen geplant

    In den kommenden Tagen sind weitere Betriebsversammlungen an acht VW-Standorten geplant. Niedersachsens Ministerpräsident Lies appellierte an die Konzernleitung, Verantwortung für die Belegschaft zu übernehmen und Werksschließungen zu vermeiden. Bei den Mitarbeitern herrsche eine unglaubliche Verunsicherung, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk . Viele Familien sorgten sich um ihre Zukunft.
    Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

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