Autoindustrie

Wie Europas größter Autobauer in Wolfsburg mitteilte, sank das Konzernergebnis in den Monaten Januar bis März nach Steuern um 28,4 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte VW noch 2,19 Milliarden Euro verdient. Das waren damals bereits 41 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Konzernchef Blume sagte, Kriege, geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, verschärfte Regulatorik und ein harter Wettbewerb sorgten für Gegenwind. Der VW-Konzern leidet unter schwachen Verkaufszahlen, vor allem in China und den USA.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.