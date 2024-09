Sparpläne für die Kernmarke

Betriebsversammlung bei VW (picture alliance / Elena Metz / dpa)

Dabei will das Management die Belegschaft über die weiteren Schritte informieren. Der Konzern hatte am Montag mitgeteilt, bei der Kernmarke deutlich sparen zu müssen und betriebsbedingte Kündigungen oder gar Werkschließungen nicht mehr ausgeschlossen. Der Betriebsrat kündigte daraufhin umgehend Widerstand an.

Bundeswirtschaftsminister Habeck appellierte an die Verantwortung der Konzernführung. Automobilkonzerne wie Volkswagen seien Arbeitgeber für zigtausende Beschäftigte und ein bedeutender Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland. Der Grünen-Politiker forderte das Management auf, Sparmaßnahmen in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern zu treffen.

