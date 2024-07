Automobilhersteller

Montage im VW-Werk in Kaluga (Archivbild). (dpa / Marco Hadem)

Die Richter setzten die Höhe der Zahlung auf umgerechnet knapp 180 Millionen Euro fest, wie die Agentur Interfax berichtete.

Das russische Unternehmen GAZ hatte im Auftrag von VW dessen Fahrzeuge in Werken in den Städten Nischni Nowgorod und Kaluga gefertigt. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine stoppte Volkswagen die Produktion und legte die Werke still. Daraufhin verklagte GAZ VW unter anderem mit der Begründung, dass vereinbarte Lieferungen von Motoren ausgeblieben seien. Vom Wolfsburger Konzern gab es zunächst keine Stellungnahme zu dem Urteil.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.