Autobranche

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hat der Konzern die letzte Ausbaustufe seines Technologie- und Innovationscenters in Hefei im Südosten des Landes abgeschlossen. Dort sollen ausschließlich Elektrofahrzeuge entwickelt und hergestellt werden. Diese sind neben dem chinesischen Markt auch für Südostasien und den Nahen Osten bestimmt.

Deutsche Autohersteller sind in den vergangenen Jahren in China stark unter Druck geraten. Nach Daten des Beratungsunternehmens Jato Dynamics hatten chinesische Automobilhersteller im vergangenen Jahr einen Anteil von fast 60 Prozent am heimischen Markt, im Vergleich zu 35 Prozent im Jahr 2019.

