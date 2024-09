Das Logo von Volkswagen (Sina Schuldt/dpa)

In Europa würden weniger Fahrzeuge gekauft. Gleichzeitig drängten neue Wettbewerber aus Asien mit Wucht in den Markt. Die gesamte europäische Autoindustrie befinde sich in einer noch nie da gewesenen Lage. Einen Kahlschlag werde es aber nicht geben. Blume betonte, man stehe fest zum Standort Deutschland. Volkswagen habe ganze Generationen geprägt.

Der Bundesverband der deutschen Industrie verlangte angesichts der VW-Krise bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Die Linke forderte Volkswagen-Aktionäre auf, vor dem Hintergrund möglicher Werkschließungen und betriebsbedingter Kündigungen Dividenden in Milliardenhöhe zurückzuzahlen.

