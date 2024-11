Volkswagen-Krise

VW-Chef Blume auf der Automesse in Peking (Archiv). (picture alliance / dpa / Johannes Neudecker)

Die Fehler für die wirtschaftlichen Probleme bei Volkswagen seien in der Vergangenheit gemacht worden, sagte Blume der "Bild am Sonntag". Die strukturellen Probleme im Konzern würden durch die schwache Nachfrage in Europa und gesunkene Erträge in China nur deutlich gemacht.

VW sei in der Heimat schlicht zu teuer, sagte der Gesamtkonzern-Chef. Bei Arbeitskosten, aber auch bei Entwicklung und Vertrieb sowie in weiteren Kostenbereichen bestehe Handlungsbedarf. Deshalb solle die Sanierung jetzt umgesetzt werden. Der Weg dorthin sei jedoch flexibel gestaltbar, sagte Blume. Rund 900 Millionen Euro habe der Konzern für die Maßnahmen zurückgestellt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.