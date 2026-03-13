Fußball-Bundesligist

Man müsse auch beim VfL Wolfsburg Optimierungen angehen, sagte Vorstandschef Blume dem Sender RTL/NTV. Das mache man aktuell schon. Am Saisonende werde alles auf den Prüfstand gestellt. Es sei nur gerecht, das zu tun. Der Club ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG. Aktuell steht er auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga.
VW hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland zu streichen.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.