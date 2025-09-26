VW drosselt die Produktion von Elektroautos (IMAGO / diebildwerft)

Dort werde ab dem 6. Oktober die Fertigung für eine Woche ruhen, teilte Europas größter Autohersteller mit. Auch in Emden könnte es einen Produktionsstopp geben. Bereits beschlossen ist demnach, dass in Osnabrück bis Jahresende jede Woche an mindestens einem Tag die Arbeit ruht. Hinzu komme eine Woche Pause im Oktober. Gründe sind nach Angaben von VW die schwache Nachfrage nach E-Autos und Cabrios.

Im Wolfsburger Stammwerk gibt es dagegen weiter Sonderschichten an fast allen Wochenenden. Hier werden die Verbrennerfahrzeuge Golf, Tiguan und Tayron gefertigt, die gute Verkaufszahlen aufweisen.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.