Das Logo des Automobilherstellers Volkswagen (imago stock&people/Christian Schroedter)

Das Treffen in Hannover dauert in der Nacht an. Beide Seiten sprachen von schwierigen Gesprächen. Sie bekräftigten gleichzeitig ihren Wunsch, vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen.

Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen weiter im Raum. Die IG Metall verlangt dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter. Dauerhafte Einschnitte in das Monatsentgelt lehnt sie ab.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.