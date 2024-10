Volkswagen will mindestens drei Werke schließen. (Julian Stratenschulte/dpa-Pool/dpa)

In der Pressemitteilung heißt es, der Vorstand habe das, Zitat, "Kahlschlag-Vorhaben" kürzlich dem Betriebsrat präsentiert. Weil die Konzernspitze gegenüber der Belegschaft schweige, habe man die Beschäftigten informiert. Die Werksschließungen seien mit dem Verlust von zehntausenden Stellen verbunden. Zudem sollten die übrigen Standorte verkleinert werden. Gesamtbetriebsratschefin Cavallo sagte, kein Werk sei sicher. Der größte deutsche Industriekonzern plane, in seiner Heimat Deutschland den Ausverkauf zu starten. Die IG Metall sprach von einem Bruch mit allem, was man in den vergangenen Jahrzehnten im Unternehmen erlebt habe. - Von VW liegt noch keine Stellungnahme vor. Die Konzernspitze hatte im September Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger ausgeschlossen.

Die Bundesregierung forderte Volkswagen auf, Arbeitsplätze zu erhalten. Ein Sprecher sagte, die Haltung von Bundeskanzler Scholz sei, dass mögliche falsche Managemententscheidungen aus der Vergangenheit nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen dürften.

