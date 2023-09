EU-Kandidatenliste

Arno Bausemer vom AfD-Kreisverband Stendal (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Der Kreisverband Halle der AfD verlangt in einem Brief an den Bundesvorstand, Bausemer aus der Partei auszuschließen. Ein Sprecher des Verbands sagte der Deutschen Presse-Agentur, Ziel müsse es sein, dass Bausemer von der Kandidatenliste zur Europawahl entfernt werde - ob freiwillig oder unfreiwillig.

Nach dem Nominierungsparteitag der AfD hatte es mehrere Medienberichte gegeben, wonach die Angaben im Lebenslauf des Kandidaten nicht korrekt waren. Die Parteiführung sieht keine Veranlassung, die 35 EU-Kandidaten einer Neuwahl zu unterziehen.

