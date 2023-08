Rund 61.000 Besucher trotz Dauerregens beim Wacken Open Air-Festival in diesem Jahr - es sollten deutlich mehr sein. (Axel Heimken / dpa / Axel Heimken)

Die Veranstalter teilten mit, sämtliche 85.000 Tickets für das Open-Air-Konzert in Schleswig-Holstein seien in einer neuen Rekordzeit von viereinhalb Stunden verkauft worden. Das Festival in Wacken war in diesem Jahr durch Starkregenfälle kleiner ausgefallen als geplant. Zehntausende Fans durften wegen großer Mengen an Schlamm nicht mehr auf das Festival-Gelände. Im kommenden Jahr findet das Wacken-Open-Air vom 31. Juli bis zum 3. August statt.

