Ein ehemaliger Schweizer Staatsanwalt soll unabhängig den Umgang mit den Vorfällen untersuchen. Außerdem kündigte die WADA an, ein Kontroll-Team nach China zu entsenden, das den aktuellen Stand des Anti-Doping-Programms des Landes bewerten soll. Zuvor hatte die WADA ihren Umgang mit den Fällen mehrfach verteidigt und Kritik zurückgewiesen. Präsident Banka betonte, die von der Chinesischen Anti-Doping-Agentur vorgelegten Erklärungen für die positiven Tests hätten keine eigenen Ermittlungen gerechtfertigt.

Die ARD hatte gemeinsam mit der „New York Times“ Recherchen veröffentlicht , nach denen die Schwimmerinnen und Schwimmer bei einem nationalen Wettkampf in China positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden seien. 13 von ihnen traten bei den Olympischen Spielen in Tokio im selben Jahr an. Dabei gewann das Schwimmteam sechs Medaillen, darunter dreimal Gold.