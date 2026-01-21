Bundesaußenminister

Außenminister Wadephul besucht Kenia (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Der CDU-Politiker sagte bei einem Besuch in Kenia, es gebe bereits einen Friedensrat, und das seien die Vereinten Nationen. Wadephul räumte zugleich ein, dass die UNO reformiert und effektiver gemacht werden müsse. Zuvor hatte bereits die Präsidentin der UNO-Vollversammlung und Wadephuls Amtsvorgängerin, Baerbock, deutlich gemacht, dass sie den "Friedensrat" für unnötig hält.

Trump hat bislang zahlreiche aktuelle sowie ehemalige Staats- und Regierungschefs zur Mitgliedschaft in dem Gremium eingeladen. Heute gab der israelische Premierminister Netanjahu seine Zustimmung. Der "Friedensrat" soll laut Trump die Nachkriegs-Ordnung im Gazastreifen überwachen. Kritiker werfen dem US-Präsidenten aber vor, die Einrichtung zu einer auf ihn selbst zugeschnittenen Alternative zur UNO ausbauen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.