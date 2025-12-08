Diplomatie

Wichtig sei, dass die Welthandelsorganisation nachhaltige Lösungen entwickele, sagte der CDU-Politiker bei seinem Treffen mit Handelsminister Wang Wentao in Peking. China sei für die Bundesrepublik wichtigster Handelspartner und das wolle die Regierung ausbauen.
Im Mittelpunkt der Gespräche Wadephuls dürften Chinas Exportbeschränkungen für sogenannte seltene Erden stehen, die negative Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen haben. Der Bundesaußenminister will in Peking auch mit seinem Amtskollegen Wang Yi und mit Vizepräsident Han Zheng zusammenkommen.
