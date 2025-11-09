Südamerika

Außenminister Wadephul (Archivbild) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Unter anderem sind Gespräche mit dem Präsident Pereira und mit Außenminister Aramayo geplant. Außerdem will sich Wadephul auch mit Wirtschaftsvertretern treffen. Die Bundesregierung strebt nach Angaben eines Sprechers einen Ausbau der Partnerschaft mit dem rohstoffreichen Land an. Es geht etwa um das für die Energiewende wichtige Lithium, das zur Batterieproduktion benötigt wird. Die Partnerschaft sei deswegen auch ein wichtiger Baustein für die Diversifizierung der deutschen Lieferketten, sagte der Sprecher.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.