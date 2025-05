Der deutsche Außenminister Johann Wadephul besucht die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Im Anschluss trug er sich in das Gästebuch der Gedenkstätte ein, die an die Ermordung von sechs Millionen Juden durch Nazi-Deutschland erinnert. Mit Entsetzen und Scham stehe er hier als Außenminister Deutschlands, las der CDU-Politiker seinen Eintrag vor. Später will der Minister noch Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu und in Ramallah mit dem Ministerpräsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa, führen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.